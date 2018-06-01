Arianee (ARIA20) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Arianee (ARIA20), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Arianee (ARIA20) Informasjon Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods? At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency. With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items. Offisiell nettside: https://arianee.org/ Teknisk dokument: https://www.arianee.org/wp-content/uploads/2018/06/Arianee_White_Paper_2018_EN.pdf Kjøp ARIA20 nå!

Arianee (ARIA20) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Arianee (ARIA20), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.30M $ 6.30M $ 6.30M Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 107.52M $ 107.52M $ 107.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.73M $ 11.73M $ 11.73M All-time high: $ 4.53 $ 4.53 $ 4.53 All-Time Low: $ 0.01547 $ 0.01547 $ 0.01547 Nåværende pris: $ 0.058638 $ 0.058638 $ 0.058638 Lær mer om Arianee (ARIA20) pris

Arianee (ARIA20) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Arianee (ARIA20) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARIA20 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARIA20 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARIA20s tokenomics, kan du utforske ARIA20 tokenets livepris!

