Arianee (ARIA20) tokenomics

Arianee (ARIA20) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Arianee (ARIA20), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Arianee (ARIA20) Informasjon

Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods?

At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency.

With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items.

Offisiell nettside:
https://arianee.org/
Teknisk dokument:
https://www.arianee.org/wp-content/uploads/2018/06/Arianee_White_Paper_2018_EN.pdf

Arianee (ARIA20) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Arianee (ARIA20), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M
Total forsyning:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 107.52M
$ 107.52M$ 107.52M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 11.73M
$ 11.73M$ 11.73M
All-time high:
$ 4.53
$ 4.53$ 4.53
All-Time Low:
$ 0.01547
$ 0.01547$ 0.01547
Nåværende pris:
$ 0.058638
$ 0.058638$ 0.058638

Arianee (ARIA20) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Arianee (ARIA20) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet ARIA20 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange ARIA20 tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår ARIA20s tokenomics, kan du utforske ARIA20 tokenets livepris!

ARIA20 prisforutsigelse

Vil du vite hvor ARIA20 kan være på vei? Vår ARIA20 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.