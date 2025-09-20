Ares Protocol (ARES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.2971$ 0.2971 $ 0.2971 Laveste pris $ 0.00003764$ 0.00003764 $ 0.00003764 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.38% Prisendring (7D) +1.38%

Ares Protocol (ARES) sanntidsprisen er $0.0003956. I løpet av de siste 24 timene har ARES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARES er $ 0.2971, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003764.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARES endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ares Protocol (ARES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 116.76K$ 116.76K $ 116.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 395.60K$ 395.60K $ 395.60K Opplagsforsyning 295.15M 295.15M 295.15M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ares Protocol er $ 116.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARES er 295.15M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 395.60K.