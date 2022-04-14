Ares Protocol (ARES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ares Protocol (ARES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ares Protocol (ARES) Informasjon Ares is an on-chain-verified oracle protocol that provides secure and reliable data services for the Polkadot DeFi ecosystem. Offisiell nettside: https://www.aresprotocol.io/

Ares Protocol (ARES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ares Protocol (ARES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 116.76K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 295.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 395.60K All-time high: $ 0.2971 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.0003956

Ares Protocol (ARES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ares Protocol (ARES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARESs tokenomics, kan du utforske ARES tokenets livepris!

