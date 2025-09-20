ARCS (ARX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01787658 $ 0.01787658 $ 0.01787658 24 timer lav $ 0.01976451 $ 0.01976451 $ 0.01976451 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01787658$ 0.01787658 $ 0.01787658 24 timer høy $ 0.01976451$ 0.01976451 $ 0.01976451 All Time High $ 18.77$ 18.77 $ 18.77 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.62% Prisendring (1D) +2.86% Prisendring (7D) +24.35% Prisendring (7D) +24.35%

ARCS (ARX) sanntidsprisen er $0.01918497. I løpet av de siste 24 timene har ARX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01787658 og et toppnivå på $ 0.01976451, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARX er $ 18.77, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARX endret seg med -0.62% i løpet av den siste timen, +2.86% over 24 timer og +24.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ARCS (ARX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.39M$ 3.39M $ 3.39M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 96.42M$ 96.42M $ 96.42M Opplagsforsyning 176.03M 176.03M 176.03M Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ARCS er $ 3.39M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARX er 176.03M, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 96.42M.