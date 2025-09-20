Archethic (UCO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.401399$ 0.401399 $ 0.401399 Laveste pris $ 0.00010835$ 0.00010835 $ 0.00010835 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +3.14% Prisendring (7D) +3.14%

Archethic (UCO) sanntidsprisen er $0.00021774. I løpet av de siste 24 timene har UCO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UCO er $ 0.401399, mens den rekordlave prisen er $ 0.00010835.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UCO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +3.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Archethic (UCO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 90.48K$ 90.48K $ 90.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 210.34K$ 210.34K $ 210.34K Opplagsforsyning 415.55M 415.55M 415.55M Total forsyning 966,017,887.9309646 966,017,887.9309646 966,017,887.9309646

Nåværende markedsverdi på Archethic er $ 90.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UCO er 415.55M, med en total tilgang på 966017887.9309646. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 210.34K.