Archethic (UCO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Archethic (UCO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Archethic (UCO) Informasjon ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet. Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus : ""ARCH"". ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language. Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ; ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains. In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant). Making the blockchain world accessible with the tip of a finger. Offisiell nettside: https://www.archethic.net/ Teknisk dokument: https://www.archethic.net/assets/files/white_paper.pdf Kjøp UCO nå!

Archethic (UCO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Archethic (UCO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 91.75K $ 91.75K $ 91.75K Total forsyning: $ 966.02M $ 966.02M $ 966.02M Sirkulerende forsyning: $ 415.55M $ 415.55M $ 415.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 213.29K $ 213.29K $ 213.29K All-time high: $ 0.401399 $ 0.401399 $ 0.401399 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0002208 $ 0.0002208 $ 0.0002208 Lær mer om Archethic (UCO) pris

Archethic (UCO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Archethic (UCO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UCO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UCO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UCOs tokenomics, kan du utforske UCO tokenets livepris!

UCO prisforutsigelse Vil du vite hvor UCO kan være på vei? Vår UCO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UCO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!