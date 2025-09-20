Apple Cat ($ACAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00762093$ 0.00762093 $ 0.00762093 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) -2.21% Prisendring (7D) -23.11% Prisendring (7D) -23.11%

Apple Cat ($ACAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $ACAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $ACAT er $ 0.00762093, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $ACAT endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -2.21% over 24 timer og -23.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Apple Cat ($ACAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 66.59K$ 66.59K $ 66.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 66.59K$ 66.59K $ 66.59K Opplagsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Total forsyning 999,969,359.0 999,969,359.0 999,969,359.0

Nåværende markedsverdi på Apple Cat er $ 66.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $ACAT er 999.97M, med en total tilgang på 999969359.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 66.59K.