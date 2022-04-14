Andyman (ANDYMAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Andyman (ANDYMAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Andyman (ANDYMAN) Informasjon $ANDYMAN is a decentralized, community-driven meme coin that was taken over by its passionate community after the original developer abandoned it. The project operates with a renounced contract, 0% taxes, and a burnt liquidity pool, ensuring full transparency and security. $ANDYMAN is powered by a loyal, cult-like community focused on long-term growth and responsible investing. The project embraces meme culture and aims to foster organic growth through active community engagement and collective decision-making. Offisiell nettside: https://andymancto.com Kjøp ANDYMAN nå!

Andyman (ANDYMAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Andyman (ANDYMAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 509.13K $ 509.13K $ 509.13K Total forsyning: $ 963.47M $ 963.47M $ 963.47M Sirkulerende forsyning: $ 963.47M $ 963.47M $ 963.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 509.13K $ 509.13K $ 509.13K All-time high: $ 0.00372507 $ 0.00372507 $ 0.00372507 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00052778 $ 0.00052778 $ 0.00052778 Lær mer om Andyman (ANDYMAN) pris

Andyman (ANDYMAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Andyman (ANDYMAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANDYMAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANDYMAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANDYMANs tokenomics, kan du utforske ANDYMAN tokenets livepris!

