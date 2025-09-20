Andyman (ANDYMAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00372507$ 0.00372507 $ 0.00372507 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.22% Prisendring (1D) -7.54% Prisendring (7D) -16.95% Prisendring (7D) -16.95%

Andyman (ANDYMAN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ANDYMAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANDYMAN er $ 0.00372507, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANDYMAN endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -7.54% over 24 timer og -16.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Andyman (ANDYMAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 614.84K$ 614.84K $ 614.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 614.84K$ 614.84K $ 614.84K Opplagsforsyning 963.47M 963.47M 963.47M Total forsyning 963,473,302.2692025 963,473,302.2692025 963,473,302.2692025

Nåværende markedsverdi på Andyman er $ 614.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ANDYMAN er 963.47M, med en total tilgang på 963473302.2692025. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 614.84K.