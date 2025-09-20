ANDY70B (ANDY70B) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00011688 24 timer lav $ 0.00012188 24 timer høy All Time High $ 0.02425673 Laveste pris $ 0.00004387 Prisendring (1H) -0.24% Prisendring (1D) -2.54% Prisendring (7D) -24.43%

ANDY70B (ANDY70B) sanntidsprisen er $0.00011878. I løpet av de siste 24 timene har ANDY70B blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00011688 og et toppnivå på $ 0.00012188, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANDY70B er $ 0.02425673, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004387.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANDY70B endret seg med -0.24% i løpet av den siste timen, -2.54% over 24 timer og -24.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ANDY70B (ANDY70B) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 114.67K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 114.67K Opplagsforsyning 965.38M Total forsyning 965,383,606.16

Nåværende markedsverdi på ANDY70B er $ 114.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ANDY70B er 965.38M, med en total tilgang på 965383606.16. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 114.67K.