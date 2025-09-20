Dagens ANDY70B livepris er 0.00011878 USD. Spor prisoppdateringer for ANDY70B til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ANDY70B pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ANDY70B livepris er 0.00011878 USD. Spor prisoppdateringer for ANDY70B til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ANDY70B pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ANDY70B Logo

ANDY70B Pris (ANDY70B)

Ikke oppført

1 ANDY70B til USD livepris:

$0.00011818
$0.00011818
-2.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
ANDY70B (ANDY70B) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:51:06 (UTC+8)

ANDY70B (ANDY70B) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00011688
$ 0.00011688
24 timer lav
$ 0.00012188
$ 0.00012188
24 timer høy

$ 0.00011688
$ 0.00011688

$ 0.00012188
$ 0.00012188

$ 0.02425673
$ 0.02425673

$ 0.00004387
$ 0.00004387

-0.24%

-2.54%

-24.43%

-24.43%

ANDY70B (ANDY70B) sanntidsprisen er $0.00011878. I løpet av de siste 24 timene har ANDY70B blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00011688 og et toppnivå på $ 0.00012188, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANDY70B er $ 0.02425673, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004387.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANDY70B endret seg med -0.24% i løpet av den siste timen, -2.54% over 24 timer og -24.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ANDY70B (ANDY70B) Markedsinformasjon

$ 114.67K
$ 114.67K

--
--

$ 114.67K
$ 114.67K

965.38M
965.38M

965,383,606.16
965,383,606.16

Nåværende markedsverdi på ANDY70B er $ 114.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ANDY70B er 965.38M, med en total tilgang på 965383606.16. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 114.67K.

ANDY70B (ANDY70B) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ANDY70B til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ANDY70B til USD ble $ -0.0000248037.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ANDY70B til USD ble $ -0.0000425098.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ANDY70B til USD ble $ -0.0000561715903746847.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.54%
30 dager$ -0.0000248037-20.88%
60 dager$ -0.0000425098-35.78%
90 dager$ -0.0000561715903746847-32.10%

Hva er ANDY70B (ANDY70B)

$ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ANDY70B (ANDY70B) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

ANDY70B Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ANDY70B (ANDY70B) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ANDY70B (ANDY70B) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ANDY70B.

Sjekk ANDY70Bprisprognosen nå!

ANDY70B til lokale valutaer

ANDY70B (ANDY70B) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ANDY70B (ANDY70B) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ANDY70B tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ANDY70B (ANDY70B)

Hvor mye er ANDY70B (ANDY70B) verdt i dag?
Live ANDY70B prisen i USD er 0.00011878 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ANDY70B-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ANDY70B til USD er $ 0.00011878. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ANDY70B?
Markedsverdien for ANDY70B er $ 114.67K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ANDY70B?
Den sirkulerende forsyningen av ANDY70B er 965.38M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forANDY70B ?
ANDY70B oppnådde en ATH-pris på 0.02425673 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ANDY70B?
ANDY70B så en ATL-pris på 0.00004387 USD.
Hva er handelsvolumet til ANDY70B?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ANDY70B er -- USD.
Vil ANDY70B gå høyere i år?
ANDY70B kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ANDY70B prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:51:06 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.