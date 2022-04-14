ANDY70B (ANDY70B) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ANDY70B (ANDY70B), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ANDY70B (ANDY70B) Informasjon $ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore. Offisiell nettside: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721369364-scenario-terminal-of-truths-txt Teknisk dokument: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721369364-scenario-terminal-of-truths-txt Kjøp ANDY70B nå!

ANDY70B (ANDY70B) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ANDY70B (ANDY70B), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 106.62K $ 106.62K $ 106.62K Total forsyning: $ 965.38M $ 965.38M $ 965.38M Sirkulerende forsyning: $ 965.38M $ 965.38M $ 965.38M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 106.62K $ 106.62K $ 106.62K All-time high: $ 0.02425673 $ 0.02425673 $ 0.02425673 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00011054 $ 0.00011054 $ 0.00011054 Lær mer om ANDY70B (ANDY70B) pris

ANDY70B (ANDY70B) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ANDY70B (ANDY70B) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANDY70B tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANDY70B tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANDY70Bs tokenomics, kan du utforske ANDY70B tokenets livepris!

ANDY70B prisforutsigelse Vil du vite hvor ANDY70B kan være på vei? Vår ANDY70B prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ANDY70B tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!