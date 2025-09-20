Ampleforth (AMPL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 24 timer lav $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 24 timer høy 24 timer lav $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 24 timer høy $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 All Time High $ 4.07$ 4.07 $ 4.07 Laveste pris $ 0.155869$ 0.155869 $ 0.155869 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) -4.29% Prisendring (7D) -5.82% Prisendring (7D) -5.82%

Ampleforth (AMPL) sanntidsprisen er $1.23. I løpet av de siste 24 timene har AMPL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.21 og et toppnivå på $ 1.28, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AMPL er $ 4.07, mens den rekordlave prisen er $ 0.155869.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AMPL endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -4.29% over 24 timer og -5.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ampleforth (AMPL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.87M$ 25.87M $ 25.87M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.80M$ 27.80M $ 27.80M Opplagsforsyning 21.10M 21.10M 21.10M Total forsyning 22,675,136.47970815 22,675,136.47970815 22,675,136.47970815

