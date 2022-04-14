Ampleforth (AMPL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ampleforth (AMPL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ampleforth (AMPL) Informasjon Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money. The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it’s price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder’s wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin. Offisiell nettside: https://www.ampleforth.org/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1I-NmSnQ6E7wY1nyouuf-GuDdJWNCnJWl/view Kjøp AMPL nå!

Ampleforth (AMPL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ampleforth (AMPL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.89M $ 24.89M $ 24.89M Total forsyning: $ 22.68M $ 22.68M $ 22.68M Sirkulerende forsyning: $ 21.10M $ 21.10M $ 21.10M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.74M $ 26.74M $ 26.74M All-time high: $ 4.07 $ 4.07 $ 4.07 All-Time Low: $ 0.155869 $ 0.155869 $ 0.155869 Nåværende pris: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Lær mer om Ampleforth (AMPL) pris

Ampleforth (AMPL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ampleforth (AMPL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AMPL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AMPL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AMPLs tokenomics, kan du utforske AMPL tokenets livepris!

