Amaterasu (AMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00749426 $ 0.00749426 $ 0.00749426 24 timer lav $ 0.007749 $ 0.007749 $ 0.007749 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00749426$ 0.00749426 $ 0.00749426 24 timer høy $ 0.007749$ 0.007749 $ 0.007749 All Time High $ 0.071467$ 0.071467 $ 0.071467 Laveste pris $ 0.0056162$ 0.0056162 $ 0.0056162 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.48% Prisendring (7D) -6.64% Prisendring (7D) -6.64%

Amaterasu (AMA) sanntidsprisen er $0.00750348. I løpet av de siste 24 timene har AMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00749426 og et toppnivå på $ 0.007749, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AMA er $ 0.071467, mens den rekordlave prisen er $ 0.0056162.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AMA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.48% over 24 timer og -6.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Amaterasu (AMA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 750.35K$ 750.35K $ 750.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 750.35K$ 750.35K $ 750.35K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Amaterasu er $ 750.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AMA er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 750.35K.