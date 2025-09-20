Dagens Amaterasu livepris er 0.00750348 USD. Spor prisoppdateringer for AMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Amaterasu livepris er 0.00750348 USD. Spor prisoppdateringer for AMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Amaterasu Logo

Amaterasu Pris (AMA)

1 AMA til USD livepris:

$0.00750348
-2.40%1D
Amaterasu (AMA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:11:30 (UTC+8)

Amaterasu (AMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00749426
24 timer lav
$ 0.007749
24 timer høy

$ 0.00749426
$ 0.007749
$ 0.071467
$ 0.0056162
--

-2.48%

-6.64%

-6.64%

Amaterasu (AMA) sanntidsprisen er $0.00750348. I løpet av de siste 24 timene har AMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00749426 og et toppnivå på $ 0.007749, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AMA er $ 0.071467, mens den rekordlave prisen er $ 0.0056162.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AMA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.48% over 24 timer og -6.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Amaterasu (AMA) Markedsinformasjon

$ 750.35K
--
$ 750.35K
100.00M
100,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Amaterasu er $ 750.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AMA er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 750.35K.

Amaterasu (AMA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Amaterasu til USD ble $ -0.000191299014866631.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Amaterasu til USD ble $ -0.0003090825.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Amaterasu til USD ble $ -0.0005922151.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Amaterasu til USD ble $ +0.000631410205665604.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000191299014866631-2.48%
30 dager$ -0.0003090825-4.11%
60 dager$ -0.0005922151-7.89%
90 dager$ +0.000631410205665604+9.19%

Hva er Amaterasu (AMA)

Launched on December 3rd, 2024, Amaterasu is the first Hybrid project on Aptos, pioneering a new token standard called Hybrid Assets. Developed by a team predominantly based in Singapore, they’re an IP-based project accompanied by a product approach aiming to solve the DeFi fragmentation within the Aptos Ecosystem. Amaterasu aims to develop its IP through the means of Japanese Animation and artwork, along with collaborations with prominent web2 and web3 IP-centric projects. Through the utilisation of Aptos’ on-chain randomness, the Amaterasu NFT collection will have a new function whereby metadata is not pre-determined. As a result, there is a 2-step reveal process involved to reveal metadata. This allows for traits can be inserted into the existing trait pool. Furthermore, an NFT trait rerolling function allows for individual traits to be generated through weightage probabilities, which can be modified to create trait drops, creating a gamified Gacha experience. In addition, Amaterasu will be building a DeFi Aggregator on Aptos. The Aggregator will link together existing projects within the DeFi space on Aptos, aiming to provide a smoother user experience.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Amaterasu (AMA) Ressurs

Offisiell nettside

Amaterasu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Amaterasu (AMA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Amaterasu (AMA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Amaterasu.

Sjekk Amaterasuprisprognosen nå!

AMA til lokale valutaer

Amaterasu (AMA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Amaterasu (AMA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AMA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Amaterasu (AMA)

Hvor mye er Amaterasu (AMA) verdt i dag?
Live AMA prisen i USD er 0.00750348 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AMA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AMA til USD er $ 0.00750348. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Amaterasu?
Markedsverdien for AMA er $ 750.35K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AMA?
Den sirkulerende forsyningen av AMA er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAMA ?
AMA oppnådde en ATH-pris på 0.071467 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AMA?
AMA så en ATL-pris på 0.0056162 USD.
Hva er handelsvolumet til AMA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AMA er -- USD.
Vil AMA gå høyere i år?
AMA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AMA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:11:30 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.