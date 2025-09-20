Dagens Alien Base livepris er 0.060119 USD. Spor prisoppdateringer for ALB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Alien Base livepris er 0.060119 USD. Spor prisoppdateringer for ALB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ALB

ALB Prisinformasjon

ALB Offisiell nettside

ALB tokenomics

ALB Prisprognose

Alien Base Logo

Alien Base Pris (ALB)

Ikke oppført

1 ALB til USD livepris:

$0.06012
$0.06012$0.06012
-5.60%1D
USD
Alien Base (ALB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:53:10 (UTC+8)

Alien Base (ALB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.060074
$ 0.060074$ 0.060074
24 timer lav
$ 0.063827
$ 0.063827$ 0.063827
24 timer høy

$ 0.060074
$ 0.060074$ 0.060074

$ 0.063827
$ 0.063827$ 0.063827

$ 0.572381
$ 0.572381$ 0.572381

$ 0.00108398
$ 0.00108398$ 0.00108398

-1.48%

-5.67%

-11.99%

-11.99%

Alien Base (ALB) sanntidsprisen er $0.060119. I løpet av de siste 24 timene har ALB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.060074 og et toppnivå på $ 0.063827, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALB er $ 0.572381, mens den rekordlave prisen er $ 0.00108398.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALB endret seg med -1.48% i løpet av den siste timen, -5.67% over 24 timer og -11.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alien Base (ALB) Markedsinformasjon

$ 12.84M
$ 12.84M$ 12.84M

--
----

$ 25.34M
$ 25.34M$ 25.34M

213.52M
213.52M 213.52M

421,513,967.1110177
421,513,967.1110177 421,513,967.1110177

Nåværende markedsverdi på Alien Base er $ 12.84M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALB er 213.52M, med en total tilgang på 421513967.1110177. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.34M.

Alien Base (ALB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Alien Base til USD ble $ -0.00361598650708857.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Alien Base til USD ble $ -0.0200326247.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Alien Base til USD ble $ -0.0181818132.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Alien Base til USD ble $ +0.0107737939005412.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00361598650708857-5.67%
30 dager$ -0.0200326247-33.32%
60 dager$ -0.0181818132-30.24%
90 dager$ +0.0107737939005412+21.83%

Hva er Alien Base (ALB)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Alien Base (ALB) Ressurs

Offisiell nettside

Alien Base Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Alien Base (ALB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Alien Base (ALB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Alien Base.

Sjekk Alien Baseprisprognosen nå!

ALB til lokale valutaer

Alien Base (ALB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Alien Base (ALB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ALB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Alien Base (ALB)

Hvor mye er Alien Base (ALB) verdt i dag?
Live ALB prisen i USD er 0.060119 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ALB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ALB til USD er $ 0.060119. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Alien Base?
Markedsverdien for ALB er $ 12.84M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ALB?
Den sirkulerende forsyningen av ALB er 213.52M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forALB ?
ALB oppnådde en ATH-pris på 0.572381 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ALB?
ALB så en ATL-pris på 0.00108398 USD.
Hva er handelsvolumet til ALB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ALB er -- USD.
Vil ALB gå høyere i år?
ALB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ALB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:53:10 (UTC+8)

