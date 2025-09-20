Alien Base (ALB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.060074 $ 0.060074 $ 0.060074 24 timer lav $ 0.063827 $ 0.063827 $ 0.063827 24 timer høy 24 timer lav $ 0.060074$ 0.060074 $ 0.060074 24 timer høy $ 0.063827$ 0.063827 $ 0.063827 All Time High $ 0.572381$ 0.572381 $ 0.572381 Laveste pris $ 0.00108398$ 0.00108398 $ 0.00108398 Prisendring (1H) -1.48% Prisendring (1D) -5.67% Prisendring (7D) -11.99% Prisendring (7D) -11.99%

Alien Base (ALB) sanntidsprisen er $0.060119. I løpet av de siste 24 timene har ALB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.060074 og et toppnivå på $ 0.063827, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALB er $ 0.572381, mens den rekordlave prisen er $ 0.00108398.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALB endret seg med -1.48% i løpet av den siste timen, -5.67% over 24 timer og -11.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alien Base (ALB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.84M$ 12.84M $ 12.84M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.34M$ 25.34M $ 25.34M Opplagsforsyning 213.52M 213.52M 213.52M Total forsyning 421,513,967.1110177 421,513,967.1110177 421,513,967.1110177

Nåværende markedsverdi på Alien Base er $ 12.84M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALB er 213.52M, med en total tilgang på 421513967.1110177. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.34M.