Alien Base (ALB)-prisforutsigelse (USD)

Få Alien Base prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye ALB vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp ALB

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Alien Base % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Alien Base-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Alien Base (ALB) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Alien Base potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.057192 i 2025. Alien Base (ALB) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Alien Base potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.060051 i 2026. Alien Base (ALB) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ALB for 2027 $ 0.063054 med en 10.25% vekstrate. Alien Base (ALB) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ALB for 2028 $ 0.066206 med en 15.76% vekstrate. Alien Base (ALB) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ALB for 2029 $ 0.069517 med en 21.55% vekstrate. Alien Base (ALB) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ALB for 2030 $ 0.072993 med en 27.63% vekstrate. Alien Base (ALB) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Alien Base potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.118898. Alien Base (ALB) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Alien Base potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.193672. År Pris Vekst 2025 $ 0.057192 0.00%

2026 $ 0.060051 5.00%

2027 $ 0.063054 10.25%

2028 $ 0.066206 15.76%

2029 $ 0.069517 21.55%

2030 $ 0.072993 27.63%

2031 $ 0.076642 34.01%

2032 $ 0.080474 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.084498 47.75%

2034 $ 0.088723 55.13%

2035 $ 0.093159 62.89%

2036 $ 0.097817 71.03%

2037 $ 0.102708 79.59%

2038 $ 0.107844 88.56%

2039 $ 0.113236 97.99%

2040 $ 0.118898 107.89% Vis mer Kortsiktig Alien Base-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.057192 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.057199 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.057246 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.057427 0.41% Alien Base (ALB) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for ALB September 21, 2025(I dag) er $0.057192 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Alien Base (ALB) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for ALB, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.057199 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Alien Base (ALB) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for ALB, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.057246 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Alien Base (ALB) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for ALB $0.057427 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Alien Base prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 12.22M$ 12.22M $ 12.22M Opplagsforsyning 213.61M 213.61M 213.61M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste ALB-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har ALB en sirkulerende forsyning på 213.61M og total markedsverdi på $ 12.22M. Se ALB livepris

Alien Base Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Alien Base direktepris, er gjeldende pris for Alien Base 0.057192USD. Den sirkulerende forsyningen av Alien Base(ALB) er 213.61M ALB , som gir den en markedsverdi på $12,216,719 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -6.21% $ -0.003790 $ 0.061442 $ 0.056884

7 dager -15.64% $ -0.008947 $ 0.083121 $ 0.057065

30 dager -30.72% $ -0.017570 $ 0.083121 $ 0.057065 24-timers ytelse De siste 24 timene har Alien Base vist en prisbevegelse på $-0.003790 , noe som gjenspeiler en -6.21% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Alien Base handlet på en topp på $0.083121 og en bunn på $0.057065 . Det så en prisendring på -15.64% . Denne nylige trenden viser potensialet til ALB for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Alien Base opplevd en -30.72% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.017570 av dens verdi. Dette indikerer at ALB kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Alien Base (ALB) prisforutsigelsesmodul? Alien Base-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ALB basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Alien Base det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ALB, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Alien Base. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ALB. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ALB for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Alien Base.

Hvorfor er ALB-prisforutsigelse viktig?

ALB-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i ALB nå? I følge dine forutsigelser vil ALB oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for ALB neste måned? I følge Alien Base (ALB)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte ALB-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 ALB koste i 2026? Prisen på 1 Alien Base (ALB) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ALB øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på ALB i 2027? Alien Base (ALB) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ALB innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for ALB i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Alien Base (ALB) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for ALB i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Alien Base (ALB) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 ALB koste i 2030? Prisen på 1 Alien Base (ALB) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ALB øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for ALB i 2040? Alien Base (ALB) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ALB innen 2040. Registrer deg nå