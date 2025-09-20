Dagens Akio livepris er 0.00225387 USD. Spor prisoppdateringer for AKIO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AKIO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Akio livepris er 0.00225387 USD. Spor prisoppdateringer for AKIO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AKIO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 AKIO til USD livepris:

$0.00225387
$0.00225387
-0.40%1D
Akio (AKIO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:53:04 (UTC+8)

Akio (AKIO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00224248
24 timer lav
$ 0.0022774
24 timer høy

$ 0.00224248
$ 0.0022774
$ 0.02464502
$ 0.00214168
--

-0.42%

+0.01%

+0.01%

Akio (AKIO) sanntidsprisen er $0.00225387. I løpet av de siste 24 timene har AKIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00224248 og et toppnivå på $ 0.0022774, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AKIO er $ 0.02464502, mens den rekordlave prisen er $ 0.00214168.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AKIO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.42% over 24 timer og +0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Akio (AKIO) Markedsinformasjon

$ 2.22M
--
$ 2.25M
985.79M
999,870,054.388753
Nåværende markedsverdi på Akio er $ 2.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AKIO er 985.79M, med en total tilgang på 999870054.388753. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.25M.

Akio (AKIO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Akio til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Akio til USD ble $ -0.0015216586.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Akio til USD ble $ -0.0018052752.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Akio til USD ble $ -0.007651233888092617.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.42%
30 dager$ -0.0015216586-67.51%
60 dager$ -0.0018052752-80.09%
90 dager$ -0.007651233888092617-77.24%

Hva er Akio (AKIO)

Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Akio (AKIO) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Akio Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Akio (AKIO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Akio (AKIO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Akio.

Sjekk Akioprisprognosen nå!

AKIO til lokale valutaer

Akio (AKIO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Akio (AKIO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AKIO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Akio (AKIO)

Hvor mye er Akio (AKIO) verdt i dag?
Live AKIO prisen i USD er 0.00225387 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AKIO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AKIO til USD er $ 0.00225387. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Akio?
Markedsverdien for AKIO er $ 2.22M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AKIO?
Den sirkulerende forsyningen av AKIO er 985.79M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAKIO ?
AKIO oppnådde en ATH-pris på 0.02464502 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AKIO?
AKIO så en ATL-pris på 0.00214168 USD.
Hva er handelsvolumet til AKIO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AKIO er -- USD.
Vil AKIO gå høyere i år?
AKIO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AKIO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Akio (AKIO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

