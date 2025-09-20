Akio (AKIO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00224248 $ 0.00224248 $ 0.00224248 24 timer lav $ 0.0022774 $ 0.0022774 $ 0.0022774 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00224248$ 0.00224248 $ 0.00224248 24 timer høy $ 0.0022774$ 0.0022774 $ 0.0022774 All Time High $ 0.02464502$ 0.02464502 $ 0.02464502 Laveste pris $ 0.00214168$ 0.00214168 $ 0.00214168 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.42% Prisendring (7D) +0.01% Prisendring (7D) +0.01%

Akio (AKIO) sanntidsprisen er $0.00225387. I løpet av de siste 24 timene har AKIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00224248 og et toppnivå på $ 0.0022774, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AKIO er $ 0.02464502, mens den rekordlave prisen er $ 0.00214168.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AKIO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.42% over 24 timer og +0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Akio (AKIO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Opplagsforsyning 985.79M 985.79M 985.79M Total forsyning 999,870,054.388753 999,870,054.388753 999,870,054.388753

Nåværende markedsverdi på Akio er $ 2.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AKIO er 985.79M, med en total tilgang på 999870054.388753. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.25M.