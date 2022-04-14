Akio (AKIO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Akio (AKIO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Akio (AKIO) Informasjon Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe. Offisiell nettside: https://akio.one Teknisk dokument: https://akio.one/whitepaper Kjøp AKIO nå!

Akio (AKIO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Akio (AKIO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Total forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Sirkulerende forsyning: $ 985.79M $ 985.79M $ 985.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M All-time high: $ 0.02464502 $ 0.02464502 $ 0.02464502 All-Time Low: $ 0.00207565 $ 0.00207565 $ 0.00207565 Nåværende pris: $ 0.00208434 $ 0.00208434 $ 0.00208434 Lær mer om Akio (AKIO) pris

Akio (AKIO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Akio (AKIO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AKIO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AKIO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AKIOs tokenomics, kan du utforske AKIO tokenets livepris!

AKIO prisforutsigelse Vil du vite hvor AKIO kan være på vei? Vår AKIO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AKIO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!