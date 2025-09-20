Ajna Protocol (AJNA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00322689 $ 0.00322689 $ 0.00322689 24 timer lav $ 0.0032581 $ 0.0032581 $ 0.0032581 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00322689$ 0.00322689 $ 0.00322689 24 timer høy $ 0.0032581$ 0.0032581 $ 0.0032581 All Time High $ 0.438738$ 0.438738 $ 0.438738 Laveste pris $ 0.00082517$ 0.00082517 $ 0.00082517 Prisendring (1H) -0.60% Prisendring (1D) -0.38% Prisendring (7D) -0.34% Prisendring (7D) -0.34%

Ajna Protocol (AJNA) sanntidsprisen er $0.00323129. I løpet av de siste 24 timene har AJNA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00322689 og et toppnivå på $ 0.0032581, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AJNA er $ 0.438738, mens den rekordlave prisen er $ 0.00082517.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AJNA endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, -0.38% over 24 timer og -0.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ajna Protocol (AJNA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M Opplagsforsyning 779.22M 779.22M 779.22M Total forsyning 991,100,530.7885388 991,100,530.7885388 991,100,530.7885388

Nåværende markedsverdi på Ajna Protocol er $ 2.53M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AJNA er 779.22M, med en total tilgang på 991100530.7885388. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.22M.