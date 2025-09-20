Agoric (BLD) Prisinformasjon (USD)

Agoric (BLD) sanntidsprisen er $0.00526516. I løpet av de siste 24 timene har BLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00526869 og et toppnivå på $ 0.00558203, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLD er $ 0.751177, mens den rekordlave prisen er $ 0.00524162.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLD endret seg med -0.31% i løpet av den siste timen, -4.24% over 24 timer og -1.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agoric (BLD) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Agoric er $ 3.62M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLD er 686.79M, med en total tilgang på 1073101297.28249. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.65M.