AGiXT pris i dag

Sanntids AGiXT (AGIXT) pris i dag er $ 0.0003975, med en 3.42% endring de siste 24 timene. Nåværende AGIXT til USD konverteringssats er $ 0.0003975 per AGIXT.

AGiXT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 396,081, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M AGIXT. I løpet av de siste 24 timene AGIXT har den blitt handlet mellom $ 0.00038311(laveste) og $ 0.00040527 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.104418, mens tidenes laveste notering var $ 0.00037509.

Kortsiktig har AGIXT beveget seg -0.87% i løpet av den siste timen og -9.95% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

AGiXT (AGIXT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 396.08K$ 396.08K $ 396.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 396.08K$ 396.08K $ 396.08K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,837.38 999,999,837.38 999,999,837.38

Nåværende markedsverdi på AGiXT er $ 396.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGIXT er 1000.00M, med en total tilgang på 999999837.38. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 396.08K.