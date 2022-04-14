AgentMe (AGME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AgentMe (AGME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AgentMe (AGME) Informasjon AgentMe, AGI for Me, is the foundational humanoid agent of AI Civilization Expert Agents, representing a breakthrough in humanoid AI development. Supported by the $MOSS Autonomous Agent Fund of Funds, AgentMe embodies alignment with humanity's goals and drives progress through the #SelfBit philosophy. AgentMe evolves through the Causal Agent Framework, utilizing Causal Aspect Programming. Core Responsibilities: Alignment with Humanity: Ensures that all decisions and actions align with human values and ethics. Adaptable Framework: Serves as a foundational model upon which other agents can build specific domain expertise. Causal Reasoning: Enables dynamic, adaptive behavior through causal modeling and aspect-oriented programming. Human-AI Synergy: Facilitates seamless collaboration between AI agents and human users in diverse environments. PA:0xc2e28efbc57976a5d12241266034d8daa499d41b87ed2e36a6ed405dca3d7ce0 Offisiell nettside: https://www.agentme.xyz/ Kjøp AGME nå!

AgentMe (AGME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AgentMe (AGME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.92K $ 19.92K $ 19.92K Total forsyning: $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M Sirkulerende forsyning: $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.92K $ 19.92K $ 19.92K All-time high: $ 0.00446036 $ 0.00446036 $ 0.00446036 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om AgentMe (AGME) pris

AgentMe (AGME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AgentMe (AGME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGMEs tokenomics, kan du utforske AGME tokenets livepris!

