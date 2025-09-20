Dagens AgentMe livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for AGME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AGME pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AgentMe livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for AGME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AGME pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AGME

AGME Prisinformasjon

AGME Offisiell nettside

AGME tokenomics

AGME Prisprognose

AgentMe Pris (AGME)

1 AGME til USD livepris:

--
----
-0.80%1D
USD
AgentMe (AGME) Live prisdiagram
AgentMe (AGME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00446036
$ 0.00446036$ 0.00446036

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

-0.89%

-0.39%

-0.39%

AgentMe (AGME) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AGME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGME er $ 0.00446036, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGME endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -0.89% over 24 timer og -0.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AgentMe (AGME) Markedsinformasjon

$ 21.34K
$ 21.34K$ 21.34K

--
----

$ 21.34K
$ 21.34K$ 21.34K

999.10M
999.10M 999.10M

999,103,242.59196
999,103,242.59196 999,103,242.59196

Nåværende markedsverdi på AgentMe er $ 21.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGME er 999.10M, med en total tilgang på 999103242.59196. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.34K.

AgentMe (AGME) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på AgentMe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AgentMe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AgentMe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AgentMe til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.89%
30 dager$ 0+20.66%
60 dager$ 0-33.71%
90 dager$ 0--

Hva er AgentMe (AGME)

AgentMe, AGI for Me, is the foundational humanoid agent of AI Civilization Expert Agents, representing a breakthrough in humanoid AI development. Supported by the $MOSS Autonomous Agent Fund of Funds, AgentMe embodies alignment with humanity's goals and drives progress through the #SelfBit philosophy. AgentMe evolves through the Causal Agent Framework, utilizing Causal Aspect Programming. Core Responsibilities: Alignment with Humanity: Ensures that all decisions and actions align with human values and ethics. Adaptable Framework: Serves as a foundational model upon which other agents can build specific domain expertise. Causal Reasoning: Enables dynamic, adaptive behavior through causal modeling and aspect-oriented programming. Human-AI Synergy: Facilitates seamless collaboration between AI agents and human users in diverse environments. PA:0xc2e28efbc57976a5d12241266034d8daa499d41b87ed2e36a6ed405dca3d7ce0

AgentMe (AGME) Ressurs

AgentMe Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AgentMe (AGME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AgentMe (AGME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AgentMe.

Sjekk AgentMeprisprognosen nå!

AGME til lokale valutaer

AgentMe (AGME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AgentMe (AGME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AGME tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om AgentMe (AGME)

Hvor mye er AgentMe (AGME) verdt i dag?
Live AGME prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AGME-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AGME til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AgentMe?
Markedsverdien for AGME er $ 21.34K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AGME?
Den sirkulerende forsyningen av AGME er 999.10M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAGME ?
AGME oppnådde en ATH-pris på 0.00446036 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AGME?
AGME så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til AGME?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AGME er -- USD.
Vil AGME gå høyere i år?
AGME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AGME prisprognosen for en mer grundig analyse.
AgentMe (AGME) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

