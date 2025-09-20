AgentMe (AGME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00446036 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.22% Prisendring (1D) -0.89% Prisendring (7D) -0.39%

AgentMe (AGME) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AGME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGME er $ 0.00446036, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGME endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -0.89% over 24 timer og -0.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AgentMe (AGME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.34K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.34K Opplagsforsyning 999.10M Total forsyning 999,103,242.59196

Nåværende markedsverdi på AgentMe er $ 21.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGME er 999.10M, med en total tilgang på 999103242.59196. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.34K.