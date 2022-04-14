AgentLayer (AGENT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AgentLayer (AGENT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AgentLayer (AGENT) Informasjon AgentLayer is the world's first decentralized network for autonomous AI agents, designed to coordinate and collaborate with human oversight in a secure, permissionless environment. Built on a Byzantine fault-tolerant protocol, it creates a decentralized registry of AI services, agents, and models. At the heart of this innovation is $AGENT, a new AI currency that powers the Agent Economy on the Base blockchain, enabling the minting, deployment, and swapping of AI assets on-chain. Offisiell nettside: https://www.agentlayer.xyz/ Teknisk dokument: https://agentlayer.xyz/whitepaper

AgentLayer (AGENT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AgentLayer (AGENT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 448.42K $ 448.42K $ 448.42K Total forsyning: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M Sirkulerende forsyning: $ 652.74M $ 652.74M $ 652.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 685.61K $ 685.61K $ 685.61K All-time high: $ 0.095682 $ 0.095682 $ 0.095682 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00068698 $ 0.00068698 $ 0.00068698 Lær mer om AgentLayer (AGENT) pris

AgentLayer (AGENT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AgentLayer (AGENT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGENT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGENT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGENTs tokenomics, kan du utforske AGENT tokenets livepris!

