AgentHub ($DIRA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AgentHub ($DIRA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AgentHub ($DIRA) Informasjon AI Agents Directory is building the first open, community-driven hub for discovering, testing, and scaling AI agents. The platform helps users find and compare hundreds of AI agents across tasks and industries, while giving builders tools to list, gain traction, and monetize. Our token, $DIRA, is used to unlock premium features, support builders, and reward community participation through reviews, feedback, and testing. Offisiell nettside: https://aiagentsdirectory.com/ Teknisk dokument: https://aiagentsdirectory.com/dira-token Kjøp $DIRA nå!

AgentHub ($DIRA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AgentHub ($DIRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 108.16K Total forsyning: $ 999.07M Sirkulerende forsyning: $ 999.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 108.16K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010826 Lær mer om AgentHub ($DIRA) pris

AgentHub ($DIRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AgentHub ($DIRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $DIRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $DIRA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $DIRAs tokenomics, kan du utforske $DIRA tokenets livepris!

