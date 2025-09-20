AgentHub ($DIRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00008807 $ 0.00008807 $ 0.00008807 24 timer lav $ 0.000096 $ 0.000096 $ 0.000096 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00008807$ 0.00008807 $ 0.00008807 24 timer høy $ 0.000096$ 0.000096 $ 0.000096 All Time High $ 0.00081162$ 0.00081162 $ 0.00081162 Laveste pris $ 0.00005028$ 0.00005028 $ 0.00005028 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -7.72% Prisendring (7D) -17.27% Prisendring (7D) -17.27%

AgentHub ($DIRA) sanntidsprisen er $0.00008858. I løpet av de siste 24 timene har $DIRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008807 og et toppnivå på $ 0.000096, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $DIRA er $ 0.00081162, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005028.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $DIRA endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -7.72% over 24 timer og -17.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AgentHub ($DIRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 88.50K$ 88.50K $ 88.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 88.50K$ 88.50K $ 88.50K Opplagsforsyning 999.07M 999.07M 999.07M Total forsyning 999,072,176.812811 999,072,176.812811 999,072,176.812811

Nåværende markedsverdi på AgentHub er $ 88.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $DIRA er 999.07M, med en total tilgang på 999072176.812811. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 88.50K.