AgentForge pris i dag

Sanntids AgentForge (AGE) pris i dag er $ 0.00956599, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende AGE til USD konverteringssats er $ 0.00956599 per AGE.

AgentForge rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,565.99, med en sirkulerende forsyning på 1.00M AGE. I løpet av de siste 24 timene AGE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.083254, mens tidenes laveste notering var $ 0.00847396.

Kortsiktig har AGE beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

AgentForge (AGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

