Affyn pris i dag

Sanntids Affyn (FYN) pris i dag er $ 0.00082313, med en 1.63% endring de siste 24 timene. Nåværende FYN til USD konverteringssats er $ 0.00082313 per FYN.

Affyn rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 316,024, med en sirkulerende forsyning på 383.92M FYN. I løpet av de siste 24 timene FYN har den blitt handlet mellom $ 0.00078914(laveste) og $ 0.00086915 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.84, mens tidenes laveste notering var $ 0.00078304.

Kortsiktig har FYN beveget seg -0.32% i løpet av den siste timen og -9.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Affyn (FYN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 316.02K$ 316.02K $ 316.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 823.15K$ 823.15K $ 823.15K Opplagsforsyning 383.92M 383.92M 383.92M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

