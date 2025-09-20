Affi Network (AFFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.2712$ 0.2712 $ 0.2712 Laveste pris $ 0.00239743$ 0.00239743 $ 0.00239743 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Affi Network (AFFI) sanntidsprisen er $0.00239743. I løpet av de siste 24 timene har AFFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AFFI er $ 0.2712, mens den rekordlave prisen er $ 0.00239743.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AFFI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Affi Network (AFFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.57K$ 14.57K $ 14.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 239.74K$ 239.74K $ 239.74K Opplagsforsyning 6.08M 6.08M 6.08M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Affi Network er $ 14.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AFFI er 6.08M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 239.74K.