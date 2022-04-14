Affi Network (AFFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Affi Network (AFFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Affi Network (AFFI) Informasjon Affi Network is a decentralized, white-label, multi-chain loyalty solution designed for blockchain-integrated companies, enabling real-time token-based incentive distributions for various on-chain event triggers, such as deposits, mints, token sales, in-app purchases, and staking. This innovative platform allows projects across all industries to launch custom loyalty and referral functionalities within minutes, with no coding required, and at a fraction of the cost. Affi Network generates revenue through a dynamic SaaS and transaction fee model, with plans to distribute 50% of its revenue back to token holders soon. The goal of Affi Network is to unite marketers and developers around the world through the $AFFI token by addressing relevant pain points with breakthrough technologies. This includes strengthening relationships with developers, digital agencies, and related communities to optimize product features, enhance user value, and increase revenue for Affi Network. The $AFFI token offers revenue-sharing and governance utilities, empowering marketers and developers globally to take ownership of a product they actively use. Join the hive! Offisiell nettside: https://affi.network/ Teknisk dokument: https://www.affi.network/whitepaper-2.0.pdf Kjøp AFFI nå!

Affi Network (AFFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Affi Network (AFFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.54K $ 14.54K $ 14.54K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 239.06K $ 239.06K $ 239.06K All-time high: $ 0.2712 $ 0.2712 $ 0.2712 All-Time Low: $ 0.00238997 $ 0.00238997 $ 0.00238997 Nåværende pris: $ 0.00239059 $ 0.00239059 $ 0.00239059 Lær mer om Affi Network (AFFI) pris

Affi Network (AFFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Affi Network (AFFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AFFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AFFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AFFIs tokenomics, kan du utforske AFFI tokenets livepris!

