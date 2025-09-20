ADO Protocol (ADO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02865169 $ 0.02865169 $ 0.02865169 24 timer lav $ 0.03223299 $ 0.03223299 $ 0.03223299 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02865169$ 0.02865169 $ 0.02865169 24 timer høy $ 0.03223299$ 0.03223299 $ 0.03223299 All Time High $ 0.03507514$ 0.03507514 $ 0.03507514 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) +3.31% Prisendring (7D) -2.56% Prisendring (7D) -2.56%

ADO Protocol (ADO) sanntidsprisen er $0.03164449. I løpet av de siste 24 timene har ADO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02865169 og et toppnivå på $ 0.03223299, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ADO er $ 0.03507514, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ADO endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, +3.31% over 24 timer og -2.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ADO Protocol (ADO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.66M$ 12.66M $ 12.66M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.48M$ 28.48M $ 28.48M Opplagsforsyning 400.00M 400.00M 400.00M Total forsyning 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ADO Protocol er $ 12.66M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ADO er 400.00M, med en total tilgang på 900000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.48M.