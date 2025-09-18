Hva er Heima (HEI)

Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

Heima er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Heima investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk HEI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Heima på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Heima kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Heima Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Heima (HEI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Heima (HEI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Heima.

Sjekk Heimaprisprognosen nå!

Heima (HEI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Heima (HEI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HEI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Heima (HEI)

Leter du etter hvordan du kjøperHeima? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Heima på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HEI til lokale valutaer

Prøv konverting

Heima Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Heima, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Heima Hvor mye er Heima (HEI) verdt i dag? Live HEI prisen i USD er 0.4034 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HEI-til-USD-pris? $ 0.4034 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HEI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Heima? Markedsverdien for HEI er $ 31.24M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HEI? Den sirkulerende forsyningen av HEI er 77.44M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHEI ? HEI oppnådde en ATH-pris på 1.3586561844463771 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HEI? HEI så en ATL-pris på 0.23297119664169133 USD . Hva er handelsvolumet til HEI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HEI er $ 962.80K USD . Vil HEI gå høyere i år? HEI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HEI prisprognosen for en mer grundig analyse.

Heima (HEI) Viktige bransjeoppdateringer

