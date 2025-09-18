Dagens Heima livepris er 0.4034 USD. Spor prisoppdateringer for HEI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HEI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Heima livepris er 0.4034 USD. Spor prisoppdateringer for HEI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HEI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Heima (HEI) sanntidsprisen er $ 0.4034. I løpet av de siste 24 timene har HEI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.4006 og et toppnivå på $ 0.4211, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HEI er $ 1.3586561844463771, mens den rekordlave prisen er $ 0.23297119664169133.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HEI endret seg med -0.99% i løpet av den siste timen, -1.82% over 24 timer og -7.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Heima (HEI) Markedsinformasjon

No.765

$ 31.24M
$ 31.24M$ 31.24M

$ 962.80K
$ 962.80K$ 962.80K

$ 40.34M
$ 40.34M$ 40.34M

77.44M
77.44M 77.44M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

97,633,481
97,633,481 97,633,481

77.44%

ETH

Nåværende markedsverdi på Heima er $ 31.24M, med et 24-timers handelsvolum på $ 962.80K. Den sirkulerende forsyningen på HEI er 77.44M, med en total tilgang på 97633481. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.34M.

Heima (HEI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Heima for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.007478-1.82%
30 dager$ -0.0311-7.16%
60 dager$ +0.0382+10.46%
90 dager$ +0.1005+33.17%
Heima Prisendring i dag

I dag registrerte HEI en endring på $ -0.007478 (-1.82%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Heima 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0311 (-7.16%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Heima 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HEI en endring på $ +0.0382 (+10.46%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Heima 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1005+33.17% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Heima (HEI)?

Sjekk ut Heima Prishistorikk-siden nå.

Hva er Heima (HEI)

Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

Heima er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Heima investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HEI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Heima på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Heima kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Heima Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Heima (HEI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Heima (HEI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Heima.

Sjekk Heimaprisprognosen nå!

Heima (HEI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Heima (HEI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HEI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Heima (HEI)

Leter du etter hvordan du kjøperHeima? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Heima på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HEI til lokale valutaer

Heima Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Heima, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Heima nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Heima

Hvor mye er Heima (HEI) verdt i dag?
Live HEI prisen i USD er 0.4034 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HEI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HEI til USD er $ 0.4034. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Heima?
Markedsverdien for HEI er $ 31.24M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HEI?
Den sirkulerende forsyningen av HEI er 77.44M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHEI ?
HEI oppnådde en ATH-pris på 1.3586561844463771 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HEI?
HEI så en ATL-pris på 0.23297119664169133 USD.
Hva er handelsvolumet til HEI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HEI er $ 962.80K USD.
Vil HEI gå høyere i år?
HEI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HEI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:11:19 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

