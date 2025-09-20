Ace Data Cloud Pris ($ACE)
+0.22%
-2.31%
-9.66%
-9.66%
Ace Data Cloud ($ACE) sanntidsprisen er $0.00005402. I løpet av de siste 24 timene har $ACE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005341 og et toppnivå på $ 0.0000553, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $ACE er $ 0.00267614, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005203.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $ACE endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -2.31% over 24 timer og -9.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Ace Data Cloud er $ 51.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $ACE er 957.98M, med en total tilgang på 999728473.592019. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.00K.
I løpet av i dag er prisendringen på Ace Data Cloud til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Ace Data Cloud til USD ble $ -0.0000153439.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Ace Data Cloud til USD ble $ -0.0000332627.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Ace Data Cloud til USD ble $ -0.0002575674235655882.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-2.31%
|30 dager
|$ -0.0000153439
|-28.40%
|60 dager
|$ -0.0000332627
|-61.57%
|90 dager
|$ -0.0002575674235655882
|-82.66%
The Ace Data Cloud platform is a global SaaS service provider that offers stable and comprehensive digital services for both enterprises and individuals. For enterprises and developers, the Ace Data Cloud platform provides a range of API services, such as popular AI Q&A (OpenAI, DeepSeek, etc.), AI Images (like Midjourney, Flux), AI Music (like Suno), AI Video (like Luma, Pika), HTTP proxies (such as mobile cellular proxies, residential proxies, global proxies), datasets, and more. You can view all services and integration documentation at https://platform.acedata.cloud/. For individuals, the Ace Data Cloud platform offers a one-stop, user-friendly interface for the above functions, such as AI Q&A (OpenAI, DeepSeek, etc.), AI Images (like Midjourney, Flux), AI Music (like Suno), AI Video (like Luma, Pika), compatible with both desktop and mobile. It also provides out-of-the-box login authorization (such as WeChat, Google, GitHub login) and payment functions; you can view and experience all features at https://hub.acedata.cloud/. Additionally, the Ace Data Cloud platform has open-sourced all the source code of the above UI - Nexior - https://github.com/AceDataCloud/Nexior. Based on Nexior, anyone can build their own one-stop AI platform in minutes and sell it for profit.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.