Dagens Ace Data Cloud livepris er 0.00005402 USD. Spor prisoppdateringer for $ACE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $ACE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ace Data Cloud livepris er 0.00005402 USD. Spor prisoppdateringer for $ACE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $ACE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om $ACE

$ACE Prisinformasjon

$ACE teknisk dokument

$ACE Offisiell nettside

$ACE tokenomics

$ACE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Ace Data Cloud Logo

Ace Data Cloud Pris ($ACE)

Ikke oppført

1 $ACE til USD livepris:

--
----
-2.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Ace Data Cloud ($ACE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:48:54 (UTC+8)

Ace Data Cloud ($ACE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00005341
$ 0.00005341$ 0.00005341
24 timer lav
$ 0.0000553
$ 0.0000553$ 0.0000553
24 timer høy

$ 0.00005341
$ 0.00005341$ 0.00005341

$ 0.0000553
$ 0.0000553$ 0.0000553

$ 0.00267614
$ 0.00267614$ 0.00267614

$ 0.00005203
$ 0.00005203$ 0.00005203

+0.22%

-2.31%

-9.66%

-9.66%

Ace Data Cloud ($ACE) sanntidsprisen er $0.00005402. I løpet av de siste 24 timene har $ACE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005341 og et toppnivå på $ 0.0000553, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $ACE er $ 0.00267614, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005203.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $ACE endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -2.31% over 24 timer og -9.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ace Data Cloud ($ACE) Markedsinformasjon

$ 51.75K
$ 51.75K$ 51.75K

--
----

$ 54.00K
$ 54.00K$ 54.00K

957.98M
957.98M 957.98M

999,728,473.592019
999,728,473.592019 999,728,473.592019

Nåværende markedsverdi på Ace Data Cloud er $ 51.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $ACE er 957.98M, med en total tilgang på 999728473.592019. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.00K.

Ace Data Cloud ($ACE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Ace Data Cloud til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Ace Data Cloud til USD ble $ -0.0000153439.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Ace Data Cloud til USD ble $ -0.0000332627.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Ace Data Cloud til USD ble $ -0.0002575674235655882.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.31%
30 dager$ -0.0000153439-28.40%
60 dager$ -0.0000332627-61.57%
90 dager$ -0.0002575674235655882-82.66%

Hva er Ace Data Cloud ($ACE)

The Ace Data Cloud platform is a global SaaS service provider that offers stable and comprehensive digital services for both enterprises and individuals. For enterprises and developers, the Ace Data Cloud platform provides a range of API services, such as popular AI Q&A (OpenAI, DeepSeek, etc.), AI Images (like Midjourney, Flux), AI Music (like Suno), AI Video (like Luma, Pika), HTTP proxies (such as mobile cellular proxies, residential proxies, global proxies), datasets, and more. You can view all services and integration documentation at https://platform.acedata.cloud/. For individuals, the Ace Data Cloud platform offers a one-stop, user-friendly interface for the above functions, such as AI Q&A (OpenAI, DeepSeek, etc.), AI Images (like Midjourney, Flux), AI Music (like Suno), AI Video (like Luma, Pika), compatible with both desktop and mobile. It also provides out-of-the-box login authorization (such as WeChat, Google, GitHub login) and payment functions; you can view and experience all features at https://hub.acedata.cloud/. Additionally, the Ace Data Cloud platform has open-sourced all the source code of the above UI - Nexior - https://github.com/AceDataCloud/Nexior. Based on Nexior, anyone can build their own one-stop AI platform in minutes and sell it for profit.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Ace Data Cloud ($ACE) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Ace Data Cloud Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ace Data Cloud ($ACE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ace Data Cloud ($ACE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ace Data Cloud.

Sjekk Ace Data Cloudprisprognosen nå!

$ACE til lokale valutaer

Ace Data Cloud ($ACE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ace Data Cloud ($ACE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $ACE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Ace Data Cloud ($ACE)

Hvor mye er Ace Data Cloud ($ACE) verdt i dag?
Live $ACE prisen i USD er 0.00005402 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $ACE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $ACE til USD er $ 0.00005402. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ace Data Cloud?
Markedsverdien for $ACE er $ 51.75K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $ACE?
Den sirkulerende forsyningen av $ACE er 957.98M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$ACE ?
$ACE oppnådde en ATH-pris på 0.00267614 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $ACE?
$ACE så en ATL-pris på 0.00005203 USD.
Hva er handelsvolumet til $ACE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $ACE er -- USD.
Vil $ACE gå høyere i år?
$ACE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $ACE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:48:54 (UTC+8)

Ace Data Cloud ($ACE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.