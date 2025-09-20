Ace Data Cloud ($ACE) Prisinformasjon (USD)

Ace Data Cloud ($ACE) sanntidsprisen er $0.00005402. I løpet av de siste 24 timene har $ACE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005341 og et toppnivå på $ 0.0000553, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $ACE er $ 0.00267614, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005203.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $ACE endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -2.31% over 24 timer og -9.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ace Data Cloud ($ACE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Ace Data Cloud er $ 51.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $ACE er 957.98M, med en total tilgang på 999728473.592019. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.00K.