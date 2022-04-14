ABC (ABC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ABC (ABC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ABC (ABC) Informasjon THIS IS A TEST... Welcome to $ABC a test token deployed by Walter - BSC Business Developer 👷‍♂️ Community owned Business developer of BNB Chain named Walter interacted with AI agent named SentiAI on X. Out of curiosity Walter asked to deploy a test token named $ABC. The AI agent launched the token publicly after the developer's interaction on X. Token received approval of community because of the simple ticker $ABC, thus demand increased and volume spiked. Developer claimed the $ABC is just a test. Which we love. Deployed through SentiAi a new BSC AI Agent Offisiell nettside: https://abcbsc.com/ Kjøp ABC nå!

ABC (ABC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ABC (ABC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.04K $ 28.04K $ 28.04K Total forsyning: $ 92.97B $ 92.97B $ 92.97B Sirkulerende forsyning: $ 92.97B $ 92.97B $ 92.97B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.04K $ 28.04K $ 28.04K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ABC (ABC) pris

ABC (ABC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ABC (ABC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ABC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ABC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ABCs tokenomics, kan du utforske ABC tokenets livepris!

ABC prisforutsigelse Vil du vite hvor ABC kan være på vei? Vår ABC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ABC tokenets prisforutsigelse nå!

