Decred (DCR) Informasjon Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community. Offisiell nettside: https://decred.org/ Teknisk dokument: https://docs.decred.org/ Blokkutforsker: https://dcrdata.decred.org/ Kjøp DCR nå!

Decred (DCR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Decred (DCR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 278.34M $ 278.34M $ 278.34M Total forsyning: $ 17.03M $ 17.03M $ 17.03M Sirkulerende forsyning: $ 17.03M $ 17.03M $ 17.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 343.29M $ 343.29M $ 343.29M All-time high: $ 248.52681 $ 248.52681 $ 248.52681 All-Time Low: $ 0.3947960138320923 $ 0.3947960138320923 $ 0.3947960138320923 Nåværende pris: $ 16.347 $ 16.347 $ 16.347 Lær mer om Decred (DCR) pris

Decred (DCR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Decred (DCR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DCR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DCR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DCRs tokenomics, kan du utforske DCR tokenets livepris!

Decred (DCR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DCR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DCR nå!

DCR prisforutsigelse Vil du vite hvor DCR kan være på vei? Vår DCR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DCR tokenets prisforutsigelse nå!

