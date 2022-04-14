AAG (AAG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AAG (AAG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AAG (AAG) Informasjon AAG is a web3 infrastructure company focused on providing software that helps simplify interactions with blockchain applications and the Metaverse for both mainstream users and traditional companies. AAG provides a secure and easy-to-use MetaOne® wallet, as well as infrastructure software, such as a cross-chain search engine and Saakuru blockchain for enterprise companies. With the belief that education is the key to unlock the potential of web3, AAG is also exploring the concept of Learn-and-Earn with the mission of enabling economic opportunities worldwide via the Metaverse economy. AAG aims to bring 1 billion people into the Metaverse economy by 2030. Offisiell nettside: https://aag.ventures/

AAG (AAG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AAG (AAG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 463.40K $ 463.40K $ 463.40K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 659.19M $ 659.19M $ 659.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 702.99K $ 702.99K $ 702.99K All-time high: $ 0.444983 $ 0.444983 $ 0.444983 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00070299 $ 0.00070299 $ 0.00070299 Lær mer om AAG (AAG) pris

AAG (AAG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AAG (AAG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AAG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AAG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AAGs tokenomics, kan du utforske AAG tokenets livepris!

AAG prisforutsigelse Vil du vite hvor AAG kan være på vei? Vår AAG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AAG tokenets prisforutsigelse nå!

