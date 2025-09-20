AAG (AAG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00069206 24 timer lav $ 0.00070554 24 timer høy All Time High $ 0.444983 Laveste pris $ 0.00020779 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.18% Prisendring (7D) +3.72%

AAG (AAG) sanntidsprisen er $0.00070299. I løpet av de siste 24 timene har AAG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00069206 og et toppnivå på $ 0.00070554, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AAG er $ 0.444983, mens den rekordlave prisen er $ 0.00020779.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AAG endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.18% over 24 timer og +3.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AAG (AAG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 462.86K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 702.99K Opplagsforsyning 658.42M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AAG er $ 462.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AAG er 658.42M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 702.99K.