Unizen (ZCX) Informasjon Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience. Offisiell nettside: https://unizen.io Teknisk dokument: https://docs.unizen.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xc52c326331e9ce41f04484d3b5e5648158028804

Unizen (ZCX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Unizen (ZCX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.88M $ 10.88M $ 10.88M Total forsyning: $ 884.54M $ 884.54M $ 884.54M Sirkulerende forsyning: $ 650.82M $ 650.82M $ 650.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.72M $ 16.72M $ 16.72M All-time high: $ 5.972 $ 5.972 $ 5.972 All-Time Low: $ 0.01636849858905369 $ 0.01636849858905369 $ 0.01636849858905369 Nåværende pris: $ 0.01672 $ 0.01672 $ 0.01672 Lær mer om Unizen (ZCX) pris

Unizen (ZCX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Unizen (ZCX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZCX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZCX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZCXs tokenomics, kan du utforske ZCX tokenets livepris!

