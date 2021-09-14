ZCX

Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience.

NavnZCX

RangeringNo.1155

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.03%

Opplagsforsyning650,819,503.357031

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning884,544,965.347031

Opplagsforsyning0.6508%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high7.00574192979185,2021-09-14

Laveste pris0.01459392003521725,2025-09-28

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...