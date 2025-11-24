ZEROBASE (ZBT)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på ZEROBASE % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.1157 $0.1157 $0.1157 0.00% USD Faktisk Prediksjon ZEROBASE-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) ZEROBASE (ZBT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan ZEROBASE potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.1157 i 2025. ZEROBASE (ZBT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan ZEROBASE potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.121485 i 2026. ZEROBASE (ZBT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ZBT for 2027 $ 0.127559 med en 10.25% vekstrate. ZEROBASE (ZBT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ZBT for 2028 $ 0.133937 med en 15.76% vekstrate. ZEROBASE (ZBT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ZBT for 2029 $ 0.140634 med en 21.55% vekstrate. ZEROBASE (ZBT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ZBT for 2030 $ 0.147665 med en 27.63% vekstrate. ZEROBASE (ZBT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på ZEROBASE potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.240531. ZEROBASE (ZBT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på ZEROBASE potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.391801. År Pris Vekst 2025 $ 0.1157 0.00%

Gjeldende ZEROBASE prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.1157$ 0.1157 $ 0.1157 Prisendring (24 t) 0.00% Markedsverdi $ 25.48M$ 25.48M $ 25.48M Opplagsforsyning 220.00M 220.00M 220.00M Volum (24 timer) $ 444.93K$ 444.93K $ 444.93K Volum (24 timer) -- Den siste ZBT-prisen er $ 0.1157. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på $ 444.93K. Videre har ZBT en sirkulerende forsyning på 220.00M og total markedsverdi på $ 25.48M. Se ZBT livepris

Hvordan kjøpe ZEROBASE (ZBT) Prøver du å kjøpe ZBT? Du kan nå kjøpe ZBT via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper ZEROBASE og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper ZBT nå

ZEROBASE Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for ZEROBASE direktepris, er gjeldende pris for ZEROBASE 0.1158USD. Den sirkulerende forsyningen av ZEROBASE(ZBT) er 0.00 ZBT , som gir den en markedsverdi på $25.48M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -0.001399 $ 0.1194 $ 0.1141

7 dager -0.10% $ -0.013000 $ 0.1471 $ 0.0985

30 dager -0.57% $ -0.1541 $ 0.2883 $ 0.0985 24-timers ytelse De siste 24 timene har ZEROBASE vist en prisbevegelse på $-0.001399 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har ZEROBASE handlet på en topp på $0.1471 og en bunn på $0.0985 . Det så en prisendring på -0.10% . Denne nylige trenden viser potensialet til ZBT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har ZEROBASE opplevd en -0.57% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.1541 av dens verdi. Dette indikerer at ZBT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette ZEROBASE prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full ZBT prishistorikk

Hvordan fungerer ZEROBASE (ZBT) prisforutsigelsesmodul? ZEROBASE-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ZBT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for ZEROBASE det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ZBT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til ZEROBASE. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ZBT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ZBT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til ZEROBASE.

Hvorfor er ZBT-prisforutsigelse viktig?

ZBT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i ZBT nå? I følge dine forutsigelser vil ZBT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for ZBT neste måned? I følge ZEROBASE (ZBT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte ZBT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 ZBT koste i 2026? Prisen på 1 ZEROBASE (ZBT) i dag er $0.1157 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ZBT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på ZBT i 2027? ZEROBASE (ZBT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ZBT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for ZBT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil ZEROBASE (ZBT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for ZBT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil ZEROBASE (ZBT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 ZBT koste i 2030? Prisen på 1 ZEROBASE (ZBT) i dag er $0.1157 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ZBT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for ZBT i 2040? ZEROBASE (ZBT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ZBT innen 2040.