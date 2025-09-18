Hva er XYO (XYO)

XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups.

XYO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere XYO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk XYO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om XYO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din XYO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

XYO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XYO (XYO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XYO (XYO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XYO.

Sjekk XYOprisprognosen nå!

XYO (XYO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XYO (XYO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XYO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe XYO (XYO)

Leter du etter hvordan du kjøperXYO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe XYO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XYO til lokale valutaer

Prøv konverting

XYO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av XYO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om XYO Hvor mye er XYO (XYO) verdt i dag? Live XYO prisen i USD er 0.0102 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende XYO-til-USD-pris? $ 0.0102 . Sjekk ut Den nåværende prisen på XYO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for XYO? Markedsverdien for XYO er $ 139.28M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XYO? Den sirkulerende forsyningen av XYO er 13.66B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXYO ? XYO oppnådde en ATH-pris på 0.0820290796298041 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XYO? XYO så en ATL-pris på 0.0000960677747658 USD . Hva er handelsvolumet til XYO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XYO er $ 1.07M USD . Vil XYO gå høyere i år? XYO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XYO prisprognosen for en mer grundig analyse.

