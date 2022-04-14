XYO (XYO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XYO (XYO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XYO (XYO) Informasjon XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups. Offisiell nettside: https://xyo.network/ Teknisk dokument: https://docs.xyo.network/XYO-White-Paper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/FCZKwHd9Qn1EQj8fFuNLB8dupAWCoJJNePbMqyHhS77b Kjøp XYO nå!

Markedsverdi: $ 135.73M
Total forsyning: $ 13.93B
Sirkulerende forsyning: $ 13.66B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 138.48M
All-time high: $ 0.015
All-Time Low: $ 0.0000960677747658
Nåværende pris: $ 0.00994

XYO (XYO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XYO (XYO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XYO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XYO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XYOs tokenomics, kan du utforske XYO tokenets livepris!

XYO (XYO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XYO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XYO nå!

XYO prisforutsigelse Vil du vite hvor XYO kan være på vei? Vår XYO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XYO tokenets prisforutsigelse nå!

