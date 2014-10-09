Verge (XVG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Verge (XVG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Verge (XVG) Informasjon The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016. Offisiell nettside: http://vergecurrency.com/ Teknisk dokument: https://vergecurrency.com/static/blackpaper/verge-blackpaper-v5.0.pdf Blokkutforsker: https://verge-blockchain.info/ Kjøp XVG nå!

Verge (XVG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Verge (XVG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 91.32M $ 91.32M $ 91.32M Total forsyning: $ 16.52B $ 16.52B $ 16.52B Sirkulerende forsyning: $ 16.52B $ 16.52B $ 16.52B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 91.32M $ 91.32M $ 91.32M All-time high: $ 0.113 $ 0.113 $ 0.113 All-Time Low: $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 Nåværende pris: $ 0.005527 $ 0.005527 $ 0.005527 Lær mer om Verge (XVG) pris

Verge (XVG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Verge (XVG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XVG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XVG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XVGs tokenomics, kan du utforske XVG tokenets livepris!

