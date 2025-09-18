Hva er Verge (XVG)

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

Verge Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Verge (XVG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Verge (XVG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Verge.

Sjekk Vergeprisprognosen nå!

Verge (XVG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Verge (XVG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XVG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Verge (XVG)

Verge Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Verge, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Verge Hvor mye er Verge (XVG) verdt i dag? Live XVG prisen i USD er 0.005745 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende XVG-til-USD-pris? $ 0.005745 . Sjekk ut Den nåværende prisen på XVG til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Verge? Markedsverdien for XVG er $ 94.92M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XVG? Den sirkulerende forsyningen av XVG er 16.52B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXVG ? XVG oppnådde en ATH-pris på 0.3005880117416382 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XVG? XVG så en ATL-pris på 0.00000216713010559 USD . Hva er handelsvolumet til XVG? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XVG er $ 395.91K USD . Vil XVG gå høyere i år? XVG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XVG prisprognosen for en mer grundig analyse.

Verge (XVG) Viktige bransjeoppdateringer

