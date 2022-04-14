XRPaynet (XRPAYNET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XRPaynet (XRPAYNET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XRPaynet (XRPAYNET) Informasjon XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless. Offisiell nettside: https://xrpaynet.com/ Blokkutforsker: https://xrpscan.com/account/r9rRLst96Ue4YTDQkWWkX1ePB6p6Ye4FkA Kjøp XRPAYNET nå!

XRPaynet (XRPAYNET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XRPaynet (XRPAYNET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 211.46K $ 211.46K $ 211.46K Total forsyning: $ 29.99B $ 29.99B $ 29.99B Sirkulerende forsyning: $ 5.61B $ 5.61B $ 5.61B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M All-time high: $ 0.00821 $ 0.00821 $ 0.00821 All-Time Low: $ 0.00002159930267302 $ 0.00002159930267302 $ 0.00002159930267302 Nåværende pris: $ 0.00003767 $ 0.00003767 $ 0.00003767 Lær mer om XRPaynet (XRPAYNET) pris

XRPaynet (XRPAYNET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XRPaynet (XRPAYNET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XRPAYNET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XRPAYNET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XRPAYNETs tokenomics, kan du utforske XRPAYNET tokenets livepris!

