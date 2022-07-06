XRPAYNET

XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless.

NavnXRPAYNET

RangeringNo.2940

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning5,613,529,403.74

Maksimal forsyning29,992,295,954.49

Total forsyning29,992,295,954.49

Opplagsforsyning0.1871%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.014988003206414113,2022-07-06

Laveste pris0.00002159930267302,2025-09-06

Offentlig blokkjedeXRP

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

