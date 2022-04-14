XPR Network (XPR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XPR Network (XPR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XPR Network (XPR) Informasjon XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency. Offisiell nettside: https://xprnetwork.org/ Teknisk dokument: http://xprnetwork.org/whitepaper Blokkutforsker: https://explorer.xprnetwork.org/ Kjøp XPR nå!

XPR Network (XPR) Tokenomics og prisanalyse

Markedsverdi: $ 179.87M
Total forsyning: $ 30.88B
Sirkulerende forsyning: $ 27.96B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 198.63M
All-time high: $ 0.0088
All-Time Low: $ 0.000550770122659095
Nåværende pris: $ 0.0064332

XPR Network (XPR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XPR Network (XPR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XPR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XPR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XPRs tokenomics, kan du utforske XPR tokenets livepris!

