Dagens XPR Network livepris er 0.0065235 USD. Spor prisoppdateringer for XPR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XPR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens XPR Network livepris er 0.0065235 USD. Spor prisoppdateringer for XPR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XPR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om XPR

XPR Prisinformasjon

XPR teknisk dokument

XPR Offisiell nettside

XPR tokenomics

XPR Prisprognose

XPR-historikk

XPR Kjøpeguide

XPR-til-fiat-valutakonverter

XPR Spot

XPR USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

XPR Network Logo

XPR Network Pris(XPR)

1 XPR til USD livepris:

$0.0065235
$0.0065235$0.0065235
-2.44%1D
USD
XPR Network (XPR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:50:00 (UTC+8)

XPR Network (XPR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0065116
$ 0.0065116$ 0.0065116
24 timer lav
$ 0.0067655
$ 0.0067655$ 0.0067655
24 timer høy

$ 0.0065116
$ 0.0065116$ 0.0065116

$ 0.0067655
$ 0.0067655$ 0.0067655

$ 0.100692277415
$ 0.100692277415$ 0.100692277415

$ 0.000550770122659095
$ 0.000550770122659095$ 0.000550770122659095

-0.70%

-2.44%

-1.05%

-1.05%

XPR Network (XPR) sanntidsprisen er $ 0.0065235. I løpet av de siste 24 timene har XPR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0065116 og et toppnivå på $ 0.0067655, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XPR er $ 0.100692277415, mens den rekordlave prisen er $ 0.000550770122659095.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XPR endret seg med -0.70% i løpet av den siste timen, -2.44% over 24 timer og -1.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XPR Network (XPR) Markedsinformasjon

No.258

$ 182.30M
$ 182.30M$ 182.30M

$ 177.97K
$ 177.97K$ 177.97K

$ 201.33M
$ 201.33M$ 201.33M

27.95B
27.95B 27.95B

30,861,788,334.994198
30,861,788,334.994198 30,861,788,334.994198

PROTO

Nåværende markedsverdi på XPR Network er $ 182.30M, med et 24-timers handelsvolum på $ 177.97K. Den sirkulerende forsyningen på XPR er 27.95B, med en total tilgang på 30861788334.994198. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 201.33M.

XPR Network (XPR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene XPR Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000163154-2.44%
30 dager$ +0.0006256+10.60%
60 dager$ +0.0015519+31.21%
90 dager$ +0.0035926+122.57%
XPR Network Prisendring i dag

I dag registrerte XPR en endring på $ -0.000163154 (-2.44%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

XPR Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0006256 (+10.60%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

XPR Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XPR en endring på $ +0.0015519 (+31.21%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

XPR Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0035926+122.57% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for XPR Network (XPR)?

Sjekk ut XPR Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er XPR Network (XPR)

XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.

XPR Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere XPR Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XPR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om XPR Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din XPR Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

XPR Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XPR Network (XPR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XPR Network (XPR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XPR Network.

Sjekk XPR Networkprisprognosen nå!

XPR Network (XPR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XPR Network (XPR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XPR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe XPR Network (XPR)

Leter du etter hvordan du kjøperXPR Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe XPR Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XPR til lokale valutaer

1 XPR Network(XPR) til VND
171.6659025
1 XPR Network(XPR) til AUD
A$0.009850485
1 XPR Network(XPR) til GBP
0.00482739
1 XPR Network(XPR) til EUR
0.005544975
1 XPR Network(XPR) til USD
$0.0065235
1 XPR Network(XPR) til MYR
RM0.0273987
1 XPR Network(XPR) til TRY
0.269877195
1 XPR Network(XPR) til JPY
¥0.9589545
1 XPR Network(XPR) til ARS
ARS$9.62164062
1 XPR Network(XPR) til RUB
0.542689965
1 XPR Network(XPR) til INR
0.574655115
1 XPR Network(XPR) til IDR
Rp108.72495651
1 XPR Network(XPR) til KRW
9.1237671
1 XPR Network(XPR) til PHP
0.372296145
1 XPR Network(XPR) til EGP
￡E.0.31417176
1 XPR Network(XPR) til BRL
R$0.03470502
1 XPR Network(XPR) til CAD
C$0.008937195
1 XPR Network(XPR) til BDT
0.79417089
1 XPR Network(XPR) til NGN
9.75106686
1 XPR Network(XPR) til COP
$25.482421875
1 XPR Network(XPR) til ZAR
R.0.11311749
1 XPR Network(XPR) til UAH
0.26955102
1 XPR Network(XPR) til TZS
T.Sh.16.14722814
1 XPR Network(XPR) til VES
Bs1.0633305
1 XPR Network(XPR) til CLP
$6.2299425
1 XPR Network(XPR) til PKR
Rs1.85163024
1 XPR Network(XPR) til KZT
3.531888135
1 XPR Network(XPR) til THB
฿0.20783871
1 XPR Network(XPR) til TWD
NT$0.197205405
1 XPR Network(XPR) til AED
د.إ0.023941245
1 XPR Network(XPR) til CHF
Fr0.005153565
1 XPR Network(XPR) til HKD
HK$0.050687595
1 XPR Network(XPR) til AMD
֏2.49654345
1 XPR Network(XPR) til MAD
.د.م0.05884197
1 XPR Network(XPR) til MXN
$0.119836695
1 XPR Network(XPR) til SAR
ريال0.024463125
1 XPR Network(XPR) til ETB
Br0.936578895
1 XPR Network(XPR) til KES
KSh0.84270573
1 XPR Network(XPR) til JOD
د.أ0.0046251615
1 XPR Network(XPR) til PLN
0.023680305
1 XPR Network(XPR) til RON
лв0.02818152
1 XPR Network(XPR) til SEK
kr0.061386135
1 XPR Network(XPR) til BGN
лв0.01082901
1 XPR Network(XPR) til HUF
Ft2.17154268
1 XPR Network(XPR) til CZK
0.134971215
1 XPR Network(XPR) til KWD
د.ك0.0019896675
1 XPR Network(XPR) til ILS
0.021723255
1 XPR Network(XPR) til BOB
Bs0.045077385
1 XPR Network(XPR) til AZN
0.01108995
1 XPR Network(XPR) til TJS
SM0.06105996
1 XPR Network(XPR) til GEL
0.01761345
1 XPR Network(XPR) til AOA
Kz5.946626895
1 XPR Network(XPR) til BHD
.د.ب0.0024593595
1 XPR Network(XPR) til BMD
$0.0065235
1 XPR Network(XPR) til DKK
kr0.041424225
1 XPR Network(XPR) til HNL
L0.170980935
1 XPR Network(XPR) til MUR
0.29577549
1 XPR Network(XPR) til NAD
$0.113182725
1 XPR Network(XPR) til NOK
kr0.064908825
1 XPR Network(XPR) til NZD
$0.01108995
1 XPR Network(XPR) til PAB
B/.0.0065235
1 XPR Network(XPR) til PGK
K0.02726823
1 XPR Network(XPR) til QAR
ر.ق0.023680305
1 XPR Network(XPR) til RSD
дин.0.65078436
1 XPR Network(XPR) til UZS
soʻm80.536978245
1 XPR Network(XPR) til ALL
L0.53792781
1 XPR Network(XPR) til ANG
ƒ0.011677065
1 XPR Network(XPR) til AWG
ƒ0.0117423
1 XPR Network(XPR) til BBD
$0.013047
1 XPR Network(XPR) til BAM
KM0.01082901
1 XPR Network(XPR) til BIF
Fr19.4726475
1 XPR Network(XPR) til BND
$0.00835008
1 XPR Network(XPR) til BSD
$0.0065235
1 XPR Network(XPR) til JMD
$1.046434635
1 XPR Network(XPR) til KHR
26.19876741
1 XPR Network(XPR) til KMF
Fr2.726823
1 XPR Network(XPR) til LAK
141.815214555
1 XPR Network(XPR) til LKR
Rs1.97322828
1 XPR Network(XPR) til MDL
L0.10763775
1 XPR Network(XPR) til MGA
Ar28.864987095
1 XPR Network(XPR) til MOP
P0.052253235
1 XPR Network(XPR) til MVR
0.09980955
1 XPR Network(XPR) til MWK
MK11.325513585
1 XPR Network(XPR) til MZN
MT0.41685165
1 XPR Network(XPR) til NPR
Rs0.91929162
1 XPR Network(XPR) til PYG
46.590837
1 XPR Network(XPR) til RWF
Fr9.4525515
1 XPR Network(XPR) til SBD
$0.0534927
1 XPR Network(XPR) til SCR
0.09928767
1 XPR Network(XPR) til SRD
$0.248480115
1 XPR Network(XPR) til SVC
$0.057080625
1 XPR Network(XPR) til SZL
L0.113182725
1 XPR Network(XPR) til TMT
m0.02283225
1 XPR Network(XPR) til TND
د.ت0.018983385
1 XPR Network(XPR) til TTD
$0.044164095
1 XPR Network(XPR) til UGX
Sh22.884438
1 XPR Network(XPR) til XAF
Fr3.640113
1 XPR Network(XPR) til XCD
$0.01761345
1 XPR Network(XPR) til XOF
Fr3.640113
1 XPR Network(XPR) til XPF
Fr0.6588735
1 XPR Network(XPR) til BWP
P0.08689302
1 XPR Network(XPR) til BZD
$0.013112235
1 XPR Network(XPR) til CVE
$0.61177383
1 XPR Network(XPR) til DJF
Fr1.161183
1 XPR Network(XPR) til DOP
$0.40458747
1 XPR Network(XPR) til DZD
د.ج0.84518466
1 XPR Network(XPR) til FJD
$0.014677875
1 XPR Network(XPR) til GNF
Fr56.7218325
1 XPR Network(XPR) til GTQ
Q0.04997001
1 XPR Network(XPR) til GYD
$1.365303315
1 XPR Network(XPR) til ISK
kr0.7893435

XPR Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av XPR Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell XPR Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om XPR Network

Hvor mye er XPR Network (XPR) verdt i dag?
Live XPR prisen i USD er 0.0065235 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XPR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XPR til USD er $ 0.0065235. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XPR Network?
Markedsverdien for XPR er $ 182.30M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XPR?
Den sirkulerende forsyningen av XPR er 27.95B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXPR ?
XPR oppnådde en ATH-pris på 0.100692277415 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XPR?
XPR så en ATL-pris på 0.000550770122659095 USD.
Hva er handelsvolumet til XPR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XPR er $ 177.97K USD.
Vil XPR gå høyere i år?
XPR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XPR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:50:00 (UTC+8)

XPR Network (XPR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

XPR-til-USD-kalkulator

Beløp

XPR
XPR
USD
USD

1 XPR = 0.0065235 USD

Handle XPR

XPRUSDT
$0.0065235
$0.0065235$0.0065235
-2.42%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker