Xphere (XP) Informasjon XPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform. Offisiell nettside: https://x-phere.com/ Teknisk dokument: https://docs.x-phere.com/whitepaper/ https://docs.x-phere.com/ Blokkutforsker: https://xp.tamsa.io/main

Xphere (XP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Xphere (XP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.77M Total forsyning: $ 2.10B Sirkulerende forsyning: $ 2.10B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 67.49M All-time high: $ 0.09 All-Time Low: $ 0.010296224545133351 Nåværende pris: $ 0.01227 Lær mer om Xphere (XP) pris

Xphere (XP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Xphere (XP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XPs tokenomics, kan du utforske XP tokenets livepris!

Xphere (XP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XP nå!

XP prisforutsigelse Vil du vite hvor XP kan være på vei? Vår XP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XP tokenets prisforutsigelse nå!

