ELIS (XLS) Informasjon ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd. Offisiell nettside: https://www.elis.tech/ Teknisk dokument: https://elis.tech/whitepaper Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x4cffca9df0db66274a624b6017690da1c6ad74e4 Kjøp XLS nå!

ELIS (XLS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ELIS (XLS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 380.00K $ 380.00K $ 380.00K All-time high: $ 2.9639 $ 2.9639 $ 2.9639 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0019 $ 0.0019 $ 0.0019 Lær mer om ELIS (XLS) pris

ELIS (XLS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ELIS (XLS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XLS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XLS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XLSs tokenomics, kan du utforske XLS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe XLS Interessert i å legge til ELIS (XLS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe XLS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper XLS på MEXC nå!

ELIS (XLS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XLS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XLS nå!

XLS prisforutsigelse Vil du vite hvor XLS kan være på vei? Vår XLS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XLS tokenets prisforutsigelse nå!

